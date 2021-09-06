وزير التعليم يرد على جدل تظلمات الثانوية العامة: فتحنا إعادة التصحيح يدويا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نسبة التظلمات بالثانوية العامة تقريبًا صفر؛ لأن التصحيح أصبح إلكترونيًا ولا يعتمد على التصحيح اليدوي والأخطاء التي كانت تحدث في الجمع والطرح وتصحيح الأسئلة بالكامل.



وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الوزارة أعلنت عن فتح الباب أمام الطلاب وأولياء الأمور لإعادة التصحيح اليدوي لأوراق الإجابة «البابل شيت»، لتحقيق الراحة لهم.



وأوضح أن الوزارة ستضع أمام الطالب ورقته ونموذج خاص بالإجابات يمكن الطالب من احتساب عدد الإجابات الصحيحة التي أجابها، مستنكرًا عن مطالبة البعض بتقديم الوزارة نموذج محلول للبابل شيت.



وذكر وزير التعليم أن «كامبريدج» لا تمنح طلاب التعليم البريطاني نموذجًا لإجابة الامتحان بعد نهايته، منوهًا إلى أن طرح نموذج الإجابة ينقل الأمور إلى مرحلة جدلية والشك في قدرة الوزارة.



وشدد على أن «الشك في قدرة من وضع الامتحانات غير مقبول»، موضحًا أن الوزارة قررت الحصول على تكلفة مقابل إعادة الفحص اليدوي؛ بسبب المجهود المبذول من آلاف الموظفين لاستخراج الورقة ومتابعتها.



ونوه «شوقي» إلى أن احتمال أن يؤدي إعادة الفحص اليدوي إلى درجات شبه منعدم، مختتمًا: «لو ورقة ليست خاصة بالطالب فحقه بنسبة 100% سيحصل عليه، بخلاف الأمر لا مانع أي أحد يرى ورقته».



وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إتاحة طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة "البابل شيت" لامتحانات الثانوية العامة، موضحا أن إعادة الفحص يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة ومن حق الطالب حضوره أثناء المراجعة بصحبة ولي أمره.



وأضاف شوقي، في بيان صحفي، أن إعادة الفحص اليدوي يتكلف 300 جنيه لكل مادة، يتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك (البريد المصري، فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال)، ويتم التقديم من خلال هذا الرابط: https://tazalom.emis.gov.eg/Default.asp بداية من السبت 11 سبتمبر وحتى الخميس 16 سبتمبر، وبعد التقديم سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.