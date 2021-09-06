أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق شارع شهاب ومتفرعاته، وشارع نادي الصيد ومتفرعاته، وشارع جامعة الدول العربية من شارع السودان وحتى مسجد مصطفى محمود.

وأوضحت للمواطنين، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنه المياه ستكون منعدمة لمدة 8 ساعات، موضحا أن ذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم غد الثلاثاء، حتى الساعة ٦ من صباح يوم الأربعاء.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، إلى أعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم بشارع جامعة الدول العربية، والذي يتعارض مع أعمال تنفيذ منزل لكوبري الملك عبدالله بشارع جامعة الدول العربية.

ومن جهته، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال، لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، موجها رئيس حي العجوزة، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أية معوقات لسرعة الانتهاء منها.

وناشدت محافظة الجيزة، أصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرا إلى تدبير الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.