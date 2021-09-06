تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم جنيها لتترواح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 6.5 جنيه.

كما استقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

وارتفعت أسعار الكوسة 50 قرشا لتترواح بين 3.5 إلى 6 جنيهات.

وتراجعت أسعار الفاصولياء جنيهين لتتراوح من 10 إلى 18 جنيها.

وارتفع الباذنجان البلدي 50 قرشا ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وارتفع سعر الفلفل الرومي 50 قرشا ليتراوح من 2.5 إلى 5 جنيهات.

وارتفع سعر الفلفل الحامي 25 قرشا ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

وارتفع الخيار البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 2.5 إلى 5. 5 جنيه.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

وتراجعت البامية جنيها لتترواح بين 4 إلى 9 جنيهات.

استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

تراجع التين البرشومي جنيها تراوح بين 7 و13 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

واستقرت المانجو البلدي لتترواح ما بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.