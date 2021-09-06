 منغوليا تسجل 3 آلاف و766 حالة إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
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منغوليا تسجل 3 آلاف و766 حالة إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 9:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 9:45 ص

سجلت وزارة الصحة في منغوليا اليوم الاثنين، 3 آلاف و766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 236 ألفا و79 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المنغولية -وفق ما نشرته على موقعها الإلكتروني- أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 968 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بكوفيد-19 ارتفع إلى أكثر من 204 آلاف حالة بعد شفاء 3175 مريضاً في آخر 24 ساعة.


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