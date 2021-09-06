القيادي الأفغاني المناهض لطالبان أحمد مسعود يدعو لانتفاضة ضدها

دعا القيادي المناهض لحركة طالبان أحمد مسعود إلى انتفاضة عامة ضد الحركة، التي أصبحت تسيطر على كافة الولايات الأفغانية.

وقال زعيم "جبهة المقاومة الوطنية"، في تسجيل صوتي، : "مواطنونا، أينما كنتم، سواء في الخارج أو في الداخل، ندعوكم لبدء انتفاضة عامة، من أجل الدفاع عن شرف وحرية وطننا".

وشدد :"لن نرضى أبدا بالمهانة!".

وأضاف أنه يمكن للجميع القتال بأي صورة ممكنة، إما عن طريق الكفاح المسلح أو من خلال الخروج في احتجاجات، ووعد بدعم الجبهة لهم حتى النهاية.

ولم يعلق على ما أعلنته حركة طالبان بأنها سيطرت على ولاية بانشير، التي كان يدافع عنها المسلحون الموالون له.