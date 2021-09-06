تسجيل 22 ألفا و415 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الاثنين، 22 ألفا و415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و103 آلاف و331 حالة.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و337 حالة.

وأضافت الشبكة أن عدد الحالات النشطة في الفلبين يبلغ حاليا 159 ألفا و633 حالة، وتعافى على مدار أمس 20 ألفا و109 أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و909 آلاف و361 شخصا.