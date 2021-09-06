النائب محمد توفيق الجمل يُكرّم طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية في المنوفية

كرّم النائب محمد توفيق الجمل، عضو مجلس الشيوخ المصري عن حزب مستقبل وطن، نحو 830 طالباً متفوقاً من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية والثانوية، في مركز ومدينة «منوف» و«سرس الليان» بمحافظة المنوفية.

وقد تم تكريم طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية خلال 3 أيام من 3 لـ5 أغسطس الماضي، بعدد 400 طالب وطالبة.

فيما تم تكريم طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية خلال 3 أيام من 28 لـ30 أغسطس، بعدد 430 طالب وطالبة. وقد اختتم حفل التكريم أول أمس السبت الموافق 5 سبتمبر الجاري.

من جانبه، أكد النائب محمد توفيق الجمل، عضو مجلس الشيوخ المصري عن حزب مستقبل وطن، أن الهدف من تكريم أبناءه في محافظة المنوفية، هو تشجيع الطلاب الأوائل على مواصلة التقدّم والتفوّق، لأنهم نماذج مُشرّفة نفتخر ونعتز بها في مصر.

وأعرب النائب عن سعادته بتكريم الطلاب المتفوقين، كون التعليم هو العامل الأساسي في تقدّم الشعوب، تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية في مصر، بالاهتمام أولاً بتطوير منظومة التعليم، وبذل كافة الجهود في دعم وتطوير قدرات الطالب المصري.

وتم حفل تكريم الأوائل تحت رعاية النائب محمد توفيق الجمل عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن. وقد وزّع النائب عدداً من الجوائز والهدايا القيّمة على الطلاب الأوائل، تشجيعاً لهم على مواصلة العمل والتفوق.