الجيش الروسي يجري تدريبات بالذخيرة الحية بطاجيكستان بسبب الوضع في أفغانستان

أجرى الجيش الروسي تدريبات قتالية بالذخيرة الحية في جبال طاجيكستان، وذلك على خلفية الوضع في أفغانستان.

وقالت المنطقة العسكرية الروسية الوسطى، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين، إن التدريبات استخدمت فيها المدفعية في سلسلة جبال "سامبولي" بطاجيكستان، موضحا أنه تم استخدام أنظمة إطلاق "غراد"، والمدفعية ذاتية الدفع من طراز "فوزديكا" وقذائف الهاون، وتم ضرب أهداف بالتناوب من اتجاهات مختلفة.

وأضاف الجيش أنه تم خلال التدريبات الشاملة تدمير أهداف على مسافات تتراوح بين 3 كيلومترات و10 كيلومترات، مشيرا إلى أن "طريقة إطلاق النار جعلت من الممكن القضاء على عدو (مفترض) في محاكاة للواقع، دون إعطائه فرصة واحدة لاستعادة قدرته القتالية".

في سياق آخر، أعلنت حركة "طالبان" اليوم الإثنين سيطرتها على إقليم "بنجشير" الواقع شمال العاصمة كابول، وهو آخر معقل للقوات المناهضة للحركة في البلاد والإقليم الوحيد الذي لم تسيطر عليه الحركة خلال هجومها عبر أفغانستان الشهر الماضي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد قوله "إن بنجشير أصبحت الآن تحت سيطرة مقاتلي طالبان".

وقد اجتاح الآلاف من مسلحي حركة "طالبان" ثماني مناطق في إقليم "بنجشير" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك وفقا لشهود من المنطقة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا على سلامتهم.