الأزمة السكانية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ندوة بالأعلى للثقافة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس، ومقررها الدكتور جمال زهران، ندوة بعنوان "الأزمة السكانية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية"، غدًا الثلاثاء، بمقر المجلس.

ويشارك في الندوة الدكتور أحمد عبدالله زايد، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ المصري، والدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، والدكتور محمد سالمان طايع، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية وخبير سياسات المياه الدولية وعضو اللجنة، ويديرها الدكتور عثمان أحمد عثمان، رئيس قسم الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية والأستاذ بكلية الشرطة "عضو اللجنة".

يذكر أن المجلس الأعلى للثقافة قد أقام ندوة خلال منتصف الشهر الماضي تحت عنوان "الإعلام والزيادة السكانية"، نظمتها لجنة الإعلام بحضور مقررها الإعلامي جمال الشاعر، وأدارها الإعلامي مفيد فوزي، وشارك فيها عدد من أعضاء البرلمان والدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة للسكان، وعمرو محسوب، مدير الإعلام الإقليمي بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، والدكتورة ميرفت عبد العظيم؛ وكيلة نقابة الأطباء بالفيوم، والدكتورة نسرين البغدادي، العضوة بالمجلس القومي للمرأة، والمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشهدت الفاعلية استمرار المجلس في تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بهدف الوقاية والحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).





