استقرار الدولار واليورو وارتفاع الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

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تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك المصرية، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15.65 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف اليورو ليسجل 18.59 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني نحو 21.69 جنيه للشراء و21.84 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي ليسجل 52.07 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو ليسجل 18.54 جنيه للشراء، فيما تراجع سعر البيع بنحو 4 قروش ليسجل 18.69جنيه، كما زاد الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 21.63 جنيه للشراء، وتراجع لسعر البيع بنحو 4 قروش ليسجل 21.81 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي 5 قروش ليسجل 49.37 جنيه للشراء، فيما ارتفع سعر البيع قرش ليسجل 52.34 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو ليسجل 18.54 جنيه للشراء، فيما تراجع سعر البيع بنحو 4 قروش ليسجل 18.69 جنيه، فيما زاد الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 21.63 جنيه للشراء، وتراجع بنحو 4 قروش لسعر البيع ليسجل 21.81 جنيه.

واستقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي 5 قروش ليسجل 49.37 جنيه للشراء، فيما تراجع سعر البيع قرش ليسجل 52.34 جنيه.