 العراق: انطلاق عمليات أمنية لتعقب خلايا داعش في محافظتي ديالى وصلاح الدين - بوابة الشروق
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العراق: انطلاق عمليات أمنية لتعقب خلايا داعش في محافظتي ديالى وصلاح الدين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 11:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 11:35 ص

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الاثنين، بانطلاق عمليات عسكرية مشتركة لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية إن "قوة أمنية مشتركة نفذت صباح اليوم عمليات عسكرية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي إن " قوات مشتركة من الحشد الشعبي متمثلة بقيادة عمليات ديالى بجميع ألويتها وقيادة كركوك وشرق دجلة متمثلة باللواء (22) والتاسع و(88) وبإسناد من التشكيلات الساندة للحشد الشعبي من مديرية مقاتلة الدروع ومكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية والإعلام والطبابة وقوات من الجيش والشرطة الاتحادية وبغطاء جوي من طيران الجيش باشرت تنفيذ عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش الإرهابية".

 


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