القوافل الطبية تواصل أعمال الكشف وتشخيص الحالات المرضية بمركزين بالوادي الجديد

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، استمرار الدفع بالقوافل الطبية المجانية بقري المحافظة، وذلك للكشف على المواطنين بالمجان، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

ويأتي ذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال إن القوافل تواصل أعمالها في قرى مركز بلاط لليوم الثاني على التوالي، وتستمر القوافل في إجراء الكشف والتشخيص في قرى عزب القصر، وقرى الجديدة بمركز الداخلة لمدة 4 أيام.

وأوضح أن القافلة، تضم تخصصات طبية تشمل، نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كل الأدوية بالمجان، وذلك لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.