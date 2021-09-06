تمديد قيود كورونا بالعاصمة الفيتنامية لمدة أسبوعين

أعلنت فيتنام، اليوم الاثنين، تمديد الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمدة أسبوعين في العاصمة هانوي.

وذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية أن السلطات قامت بتقسيم العاصمة إلى مناطق "حمراء" و"برتقالية" و"خضراء" بناء على مخاطر العدوى، وتم وضع حواجز تفصل المناطق الحمراء عن المناطق الأخرى.

وقد تم تطعيم ثلث سكان هانوي البالغ عددهم 8 ملايين شخص بشكل كامل، ودعت وزارة الصحة سلطات العاصمة إلى الانتهاء من تطعيم جميع السكان البالغين بجرعة واحدة على الأقل بحلول 15 سبتمبر الجاري.

وتعد معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بفيتنام الأقل في المنطقة، حيث تم تطعيم 3ر3 % فقط من سكانها البالغ عددهم 98 مليون شخص بشكل كامل.