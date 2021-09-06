طالبان: لن ندع أي دولة تتدخل في شؤون أفغانستان

قال مسؤولون في حركة طالبان إنه لن يُسمح لأي دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان.

وقام المسؤولون، حسبما أشارت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، بتسمية الولايات المتحدة وباكستان على وجه الخصوص، غير أنهم أقروا بأنه لن يتم منح الفرصة لأي دولة في العالم للتدخل في شؤون أفغانستان.

وأضافت الوكالة أن تساؤلات بشأن التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان قد أثيرت بعد أن وصل رئيس وكالة المخابرات الباكستانية إلى كابول في زيارة غير معلنة واجتمع وزير الخارجية القطري مع قادة طالبان في كابول.

من جانبها، لم تعلق الحكومة الباكستانية على الغرض من زيارة رئيس المخابرات فايز حميج لأفغانستان.

واعتبر الشعب الأفغاني - وفقا للوكالة - أن هذه الزيارات التي جاءت قبل الإعلان عن أي حكومة هي تدخل واضح في شؤون أفغانستان.