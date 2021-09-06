رئيس وزراء السودان: تماسك الحرية والتغيير من متطلبات المرحلة الحالية

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أنه لا خوف على مستقبل السودان، وأن تماسك "قوى الحرية والتغيير" من متطلبات المرحلة الحالية.

جاء ذلك لدى اجتماعه اليوم الأحد، مع وفد من قيادات "قوى الحرية والتغيير" لمناقشة قضايا وحدتها وتماسكها.

وتسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني، خلال اللقاء، مذكرة حول مبادرة رئيس الوزراء "الطريق إلى الأمام"، أكدت على دعم المبادرة، وأهمية توسيع المشاركة بآلية المبادرة لتضمن كل أطياف المجتمع السوداني، خاصة التمثيل النسوي والشباب بجانب استكمال تمثيل الإدارات الأهلية.

وناقش الاجتماع قضية التأخير في تشكيل المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات والتي يؤدي غيابها لقصور في اضطلاع الحكومة التنفيذية بمهامها.