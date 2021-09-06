وزيرة الصحة: اخترنا تصنيع لقاح سينوفاك بسبب «التكنولوجيا الآمنة»

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت عدة معايير لتحديد الأولويات في اللقاحات التي يتم تصنيعها وفقًا لتكنولوجيات هذه اللقاحات.

وأضافت لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد، أن تكنولوجيات لقاحي سينوفارم وسينوفاك تتسم بالأمان الكامل، وهو ما شجّع على تصنيعها.

وأوضحت أن العلاقات بين مصر والصين شهدت تقاربًا عميقًا رسميًّا وشعبيًّا، حتى جاءت جائحة كورونا لتوطد هذه العلاقات، لافتة إلى أن شركة سينوفاك الصينية تحظى بعراقة كبيرة في إنتاج اللقاحات.

ولفتت إلى أن هذه الشركة تورد اللقاحات الأساسية لمعظم دول العالم، مؤكدة أن مصر تفاوضت مع أكثر من شركة، بينما كان الجانب الصيني من أكثر الأطراف سهولة في إتمام المفاوضات.

ونوهت بأن عملية التفاوض استغرق وقتًا، وأن الوزارة تعاونت مع شركة سينوفارم في إجراء دراسات الأبحاث الإكلينكية التضامنية على ثلاثة شخص لتمكين الشركة من تطوير اللقاح.