قيرغيزستان تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت قيرغيزستان، اليوم الاثنين، 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 176 ألفا و582 حالة.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19" - وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان - أن إجمالي عدد المتعافين من الجائحة ارتفع إلى أكثر من 170 ألف حالة تعاف، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء المرض في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2555 حالة.

وأضاف المركز أن 1947 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر من ألف في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، أكد المركز أن 701 ألف و155 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 480 ألفا و957 حصلوا على الجرعة الثانية.