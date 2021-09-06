أعلن القطاع الزراعى بالوادى الجديد، عن تنفيذ سلسلة ندوات إرشادية على مدار الأسبوع عن زراعة محصول عباد الشمس الزيتى، وذلك فى إطار التعاون ما بين قسم بحوث المحاصيل الزيتية بالبحوث الزراعية ومديرية الزراعة؛ بهدف تدريب المزراعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين على زراعة محصول عباد الشمس الزيتى وتحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة ومحصول جيد.

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إنه سيتم انطلاق الندوات غدا الثلاثاء، وتشمل مركز الفرافرة، ومنطقة غرب الموهوب، ومركز الداخلة، ومركز بلاط، ومركز باريس، وذلك بمقار المركز الإرشادى وقاعات الإرشاد الزراعى بالإدارات الزراعية فى المراكز الإدارية المختلفة، بحضور الدكتور حسين الننى، رئيس قسم بحوث المحاصيل الزيتية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.

وفى سياق متصل، أكد المرسى أنه تم تنفيذ دورة المكافحة المتكاملة لأهم أمراض الزراعات المحمية، وذلك فى إطار الدور التنموى الذى يقوم به مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث أمراض النباتات وشملت الدورة أهم الأعراض المرضية، وتعريف المسببات المرضية طرق تشخيص أمراض النباتات، وذلك فى إطار العمل المستمر لمكافحة الآفات الزراعية وحماية النباتات المختلفة.