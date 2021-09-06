اليونانيون يودعون أيقونة الموسيقى ميكيس ثيودوراكيس

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اصطف جمهور غفير من الأشخاص في طابور طويل بكنيسة صغيرة في أثينا لكي يقولوا وداعا للموسيقار اليوناني الشهير والشاعر الغناء المسرحي والناشط السياسي اليساري ميكيس ثيودوراكيس.

وكان ثيودوراكيس، الذي توفي في الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 96 عاما، يعد أحد أشهر الموسيقيين. ونال تقديرا دوليا لاسهامه في عشرات الأفلام مثل فيلمي "زوربا اليوناني" و"سيربيكو".

وعلاوة على براعته الموسيقية، عرف عنه مقاومته الصريحة للديكتاتورية العسكرية التي حكمت اليونان من 1967 إلى 1974. ورد المجلس العسكري بإيداعه السجن وحظر أغانيه.

وقبل ذلك قاتل ثيودوراكيس ضد الاحتلال النازي لليونان إبان الحرب العالمية الثانية.

وفي ظل هذا الأثر لثيودوراكيس على الحياة الثقافية والسياسية اليونانية ، أمرت الحكومة بعد وفاته يوم الجمعة الماضي بإعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.

وبد أ اليونانيون في وقت مبكر اليوم الاثنين في الاصطفاف بكنيسة أجيوس إيلفثيريوس بوسط أثينا لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان ثيودوراكيس ، والكثير منهم كانوا يرددون الأغاني المحببة التي كتب كلماتها.

ومن المقرر أن يسجى نعشه بالكنيسة حتى بعد غد الأربعاء.





