مصادر: الهند تستضيف قمة البريكس الخميس المقبل

قالت مصادر هندية مطلعة اليوم، إن الهند ستستضيف القمة الـ13 لمجموعة البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، يوم الخميس المقبل.

وأضافت المصادر أن هذه القمة ستعقد تحت رئاسة الهند، وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الهند قمة البريكس، وذلك بعد استضافتها قمتي 2012 و2016.

جدير بالذكر أن وباء فيروس كورونا كان قد أدى إلى اضطرار المجموعة إلى عقد قمتها افتراضيا عام 2020 تحت رئاسة روسيا.

كان وزراء التجارة بدول المجموعة قد ناقشوا في وقت سابق خلال الاجتماع الـ11 لهم، مسألة إيجاد مجالات جديدة للتعاون في مجال الخدمات المهنية وحماية المستهلكين في ظل التجارة الإلكترونية.

واجتمع وزراء الطاقة بدول المجموعة تحت رئاسة الهند وتعهدوا بالعمل من أجل زيادة فعالية قطاع الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن "بريكس" هو اختصار للحروف الأولى لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وكان قد تم عقد أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول المجموعة في يوليو عام 2008.