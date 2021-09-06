مد فترة التقديم للجامعات الخاصة حتى الخميس.. ومنسق الجامعات الأهلية لـ«الشروق»: استمرار عقد اختبارات القبول لما بعد إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية



تنظم وزارة التعليم العالى؛ اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد، وموعد مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية، بحضور وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار، والمشرف العام على مكتب التنسيق، السيد عطا.

ومن المقرر أن يتم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى فى الواحدة والنصف ظهر اليوم، على أن يبدأ طلاب تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل الرغبات؛ وتمتد حتى إعلان نتيجة الدور الثانى من الثانوية العامة.

وأعلن عطا، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ 240 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى، من أصل 243 ألف طالب وطالبة يحق لهم تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية بالحد الأدنى 254.5 درجة فأكثر أى بنسبة 62.07% بواقع 186618 طالبا وطالبة، وحد أدنى للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.05 % بواقع 56404 طالب وطالبة.

وأكد عطا فى تصريحات صحفية، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وأن الطلاب سجلوا رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، لافتا أنه تمت إتاحة فرصة إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء أمس الأحد بعد أن كانت آخر فرصة للتعديل مساء أمس الأول السبت.

من جهته، قال المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، عادل عبدالغفار، إن معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية ستعاود العمل لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحا طوال فترة التنسيق المرحلة الثالثة، مؤكدا أنه يجب على طلاب المرحلة الثالثة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

ومن المقرر فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لمرحلتى التنسيق الأولى والثانية معا، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، فى حدود النسبة المقررة، وهى 10% وفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية أو التحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

وأكد مكتب التنسيق أنه لا يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافى، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

فى سياق متصل، أعلن مكتب تنسيق الجامعات الخاصة، مد فترة التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة، حتى الثانية ظهر الخميس المقبل، لمنح الطلاب فرصة إضافية للتنسيق بالجامعات الخاصة.

وأكد منسق الجامعات الأهلية، محمد شعيرة، أنه يمكن للطالب تسجيل رغباته فى تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية فى وقت واحد؛ حيث لا يتعارض ذلك مع بعضه، ولكن فى النهاية سيقيد الطالب فى مكان واحد فقط.

وأضاف شعيرة لـ«الشروق«: أنه سيتم عقد الجولة السابعة من الاختبارات الإلكترونية المطلوبة للقبول بالجامعات الأهلية وأن الاختبارات مستمرة لما بعد إعلان نتيجة الدور الثانى من الثانوية العامة.