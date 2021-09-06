الإسماعيلي يعلن عن صفقاته الجديدة خلال ساعات

أكد علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، أنه سيتم الإعلان عن صفقات الفريق الجديدة خلال ساعات.

وقال أبو جريشة في تصريحات رسمية أن اللجنة الفنية تعمل على قدمٍ وساق، لحسم ملف الصفقات الجديدة ولكن في سرية تامة، حتى يتسنى حسمها دون أي أزمات.

وأشار إلى أن اللجنة حرصت خلال الفترة الماضية، على تلبية مطالب الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال قدر المستطاع، من أجل تعديل وضع الفريق وإعادته لمكانته الطبيعية.

وشدد رئيس اللجنة الفنية على أن الصفقات التي حسمها النادي تمت في سرية تامة، خوفًا من المعارك التي يشعلها وكلاء اللاعبين، التي تؤثر بشكل سلبي على سير هذه المفاوضات، مشيرًا إلى أن الإعلان عن هذه الصفقات سيكون خلال ساعات، في مؤتمر صحفي.

وأتم علي أبو جريشة حديثه، مؤكدًا على أن الإسماعيلي في الموسم الجديد سينافس بقوة على كافة البطولات، ولكن بشرط استمرار دعم الجماهير له.