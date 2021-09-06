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فرنسا تواجه آلاف الشكاوى ضد وزراء بسبب سوء الإدارة أثناء تفشي جائحة كورونا

باريس (د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 11:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 11:09 ص

قال القاضي فرانسوا مولينز على قناة "إل سي آي"، إنه ثمة محكمة فرنسية عليا تقوم بتقديم "آلاف" الشكاوى ضد وزراء، بسبب سوء الإدارة أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" الإخبارية عن مولينز القول، إن زيادة عدد الشكاوى يؤثر على سير العمل في المحكمة التي تتعامل مع قضايا حكومية.

جدير بالذكر أن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 10آلاف و410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 49 حالة وفاة جديدة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ستة ملايين و921 ألفا و275 إصابة، والوفيات إلى 115 ألفا و401 وفاة.

 


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