أرمينيا تسجل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في أرمينيا، اليوم الاثنين، تسجيل 239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 13 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 4 آلاف و924 حالات.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "أرمين برس" الأرمينية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 245 ألفا و264 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وتعافى على مدار أمس 446 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 229 ألفا و559 شخصا.