وزيرة الصحة تكشف حقيقة إعدام جرعات من لقاح كورونا لانتهاء صلاحيتها

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن أعراض الحصول على لقاح سينوفاك فاكسيرا ضد فيروس كورونا "بسيطة"، وتشمل ارتفاعًا في درجة الحرارة والشعور بالهمدان.

وخلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد، نفت الوزيرة ما تردد عن إعدام بعض الجرعات من لقاحات كورونا بسبب انتهاء صلاحيتها، وأكّدت أن هذا الأمر لم يحدث في مصر لكن في بعض الدول.

وأشارت إلى أن لقاح سينوفاك يتم تبريده في الثلاجة العادية بين درجتين إلى ثماني درجات، وهو عامل شددت على أهميته البالغة في تحسين قدرة الدولة على التوزيع.

ولفتت الوزيرة إلى وصول كمية جديدة من المادة الخام خلال شهر سبتمبر الجاري لتصنيع لقاح سينوفاك، تكفي لـ15 مليون جرعة.

وأوضحت أن الإنتاج سيزيد ليبلغ 18.5 مليون جرعة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبل، إلى جانب وصول 5.2 مليون جرعة تصل خلال الشهر الجاري من لقاحي فايزر وموديرنا، ومليوني جرعة من لقاح أسترازينكا.