سوريا: استئناف تسليم السلاح وتسوية أوضاع عشرات المسلحين في درعا البلد

أعلنت السلطات السورية، اليوم الاثنين، استئناف عمليات تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عشرات المسلحين من درعا البلد.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن "عشرات المسلحين في درعا البلد بدأوا صباحً اليوم تسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة التي كانت بحوزتهم للجيش العربي السوري في مركز التسوية بحي الأربعين؛ تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في إطار جهود الحل السلمي، الذي يقضي بإنهاء سيطرة الإرهابيين وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أرجاء المحافظة".

وأضافت أن الأسلحة التي تم تسليمها تراوحت بين الخفيفة الفردية والرشاشة وقواذف آر بي جي، وعدد من القذائف المتنوعة على أن يتم فتح مراكز أخرى في أنحاء المدينة لاستكمال عملية تسوية الأوضاع وتسليم السلاح للجيش العربي السوري؛ تمهيداً لانتشاره في كل أنحاء المدينة وعودة مؤسسات الدولة إليها.

وتوصلت القوات الحكومية السورية ولجان درعا المركزية بوساطة روسية إلى اتفاق يوم الثلاثاء الماضي يقضي بتسليم عدد من مسلحي درعا سلاحهم، وإنشاء نقاط للجيش السوري في محيط أحياء درعا البلد.