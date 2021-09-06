رئيس بعثة الأزهر العائدة من أفغانستان: كابول شهدت حالة من الشلل التام بعد دخول طالبان

قال الشيخ شوقي أبو زيد، رئيس بعثة الأزهر الشريف، العائدة من أفغانستان، إن الوضع آخر 24 ساعة خلال تواجدهم بكابول كان صعبًا للغاية، معلقًا: «الأحداث كانت متوالية ومتسارعة ولم نعلم ماذا سيحدث غدًا لأن الأمور غامضة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن بعثة الأزهر قبل دخول حركة طالبان لكابول كانت تعيش حياة طبيعية للغاية وسط الشعب الأفغاني، مؤكدًا أنهم كانوا مندمجين في كل طوائف الشعب الأفغاني.

وأشار إلى أن الشعب الأفغاني شعب ودود ومضياف ويعشق مصر ويقدس علماء الأزهر الشريف، موضحًا أنهم قضوا عامين ونصف في العاصمة كانوا يسافرون خلالها لقضاء شهرين في مصر ثم العودة مرة أخرى.

ونوه رئيس بعثة الأزهر، إلى أن كابول شهدت حالة من الشلل التام بعد دخول حركة طالبان إلى العاصمة بشكل مفاجئ، مضيفًا أن السيارات تكدست في الشوارع، والعديد من المواطنين توجهوا إلى السفارات الأجنبية للحصول على تأشيرة والخروج من العاصمة.

وذكر أنهم تلقوا تعليمات من القنصل بسرعة التوجه إلى مقر السفارة المصرية يوم الأحد الموافق 15 أغسطس، قائلًا إنهم انتقلوا في نفس اليوم بسيارات من مقر السفارة مع القنصلية المصرية وموظفي الوزارة وبعض أبناء الجالية إلى المطار.

وتابع: «كان يومًا عصيبًا، خرجنا الساعة 12 منتصف الليل، الشوارع كانت شبه خالية، وتنتشر بها عناصر لحركة طالبان مدججون بالأسلحة يستوقفوننا في كل كمين، والمطار شهد فوضى لأن مئات الآلاف كانوا يتوافدون على بوابة المطار».

وأردف: «إطلاق النار كان كثيفًا فوق رؤوسنا وكنا محاطين من كل اتجاه بأمواج بشرية متلاطمة»، منوهًا إلى أنهم تعرضوا لمحاولات اقتحام للأتوبيسات التي نقلتهم إلى المطار وسرقة أمتعتهم؛ بسبب الفوضى في البلاد.

وأوضح أنهم تلقوا تعليمات من القنصل بالعودة مرة أخرى إلى مقر السفارة؛ بسبب الأوضاع غير المستقرة، متوجهًا بالشكر والاحترام والإجلال للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لأنه سخر كل إمكانيات الدولة لإنقاذ البعثة ومتابعتهم لحظة بلحظة.