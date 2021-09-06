محافظ الأقصر يستقبل شاحنات قوافل أبواب الخير للمواطنين الأولى بالرعاية

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مساء اليوم الإثنين، شاحنات قوافل "أبواب الخير"، التي ينظمها صندوق تحيا مصر على مستوى المحافظات تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني، والتي تأتي ضمن فعاليات أكبر قافلة للعمل الخيري في عام 2021، والتي أطلقها رئيس الجمهورية أمس الأحد تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الخيري لدعم ورعاية نحو 5 مليون مواطن أولى بالرعاية.

وقال عبد الرحمن هارون، منسق صندوق تحيا مصر بالأقصر، إن القافلة تتضمن ١٣ شاحنة غذائية، تشمل ٢٦ ألف كرتونة مواد غذائية بوزن ١١ كجم للكرتونة، ضمن مبادرة بالهنا والشفا، وشاحنة تجهيزات تيسير زواج ١٠ فتيات ضمن مبادرة دكان الفرحة، بالإضافة إلى ٨ شاحنات طبية تتضمن ١٢ حضانة بمشتملاتها، وحضانة متنقلة، و١٠ أجهزة للعلاج بالضوء، و٣ أجهزة إفاقة، وجهازي قياس الصفراء، و٥ أجهزة ضغط المجرى الهوائي، و٥ أجهزة تنفس صناعي، و٨ أسرة رضع، و١٨ ماكينة ضخ للسوائل، و١٢ ماكينة سحب للسوائل ضمن مبادرة يوم جديد.

ومن جانبه، أكد محمد يوسف حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، توزيع محتويات القافلة من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة بالمحافظة؛ لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.