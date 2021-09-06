قادت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أمس الأحد، حملة فورية لغلق وتشميع شركة خاصة للخرسانة الجاهزة بالمنطقة الصناعية في المنشية الجديدة، عقب ورود شكوى بغرفة عمليات الحى، بأن الشركة تسببت فى الضرر البيئى للأهالى، وحفاظا على السلامة والصحة المهنية.

وتبين من خلال الحملة، وجود خزانات خاصة بالأسمنت، وبها فتحات، وبدون وجود فلاتر، مما يجعل الأسمنت يتطاير ويضر بالبيئة والصحة العامة، بإلاضافة إلى وجود خلاطة للأسمنت، وبدون الالتزام بأي اشتراطات للسلامة الصحية والأمن الصناعي، فضلا عن وجود تراكمات من المخلفات والأسمنت المخلوط أمام وبجوار الشركة.