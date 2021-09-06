وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان فعاليات «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية»

تواصلت فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" لليوم الثاني على التوالي خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث شهدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، مساء اليوم الأحد، عرضًا فنيًا لفرقة رضا الاستعراضية، بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية التي تُقام ببورسعيد على مدى العام الحالي، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشادت وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد بالعرض الفني ومستوى الأداء المتنوع والمميز لنجوم فرقة رضا، حيث تناول العرض الفني مجموعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن الوزارة أعلنت إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت في مارس الماضي، وتهدف إلى الاحتفاء بالمدينة الباسلة وإبراز مقوماتها الثقافية، وتشارك فيها جميع قطاعات وزارة الثقافة، وتُقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح والسينما والموسيقى والغناء والفنون الشعبية وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية.

وأوضح محافظ بورسعيد أن شهر سبتمبر يذخر بالعديد من الفعاليات المتنوعة، وسيتم افتتاح معرض للكتاب تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب وآخر للوثائق التاريخية تعده دار الكتب والوثائق القومية، غدًا الاثنين، بالإضافة إلى انتقال السيرك القومي إلى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

يُذكر أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة، بحيث تقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح، وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان من المقرر إقامة الفعاليات العام الماضي 2020، لكن تم إرجاؤها نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا ليتم تفعيلها هذا العام 2021.