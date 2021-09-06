ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير لاتجاره في النقد الأجنبي بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وبائع لاتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات اكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا باتجار شخص بطريقة غير مشروعة مقيم بمدين السنبلاوين، في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء متخذًا من نطاق محافظة الدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط كل من "أحمد .م. س. م" 53 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير كائن ببندر السنبلاوين، ومقيم منطقة " حي الحوال " بندر السنبلاوين، وبحوزته مبلغ وقدرة "294565 جنيهًا، 84500 دولار، وهاتف محمول، وآلة حاسبة، و"رمضان. ج. أ.م" 55 سنة، بائع بشركة بيع المصنوعات سابقة، ومقيم شارع 6 أكتوبر، دائرة مركز سنورس - الفيوم، وبحوزته مبلغ وقدرة "105000 جنيه، 6600 دولار، وهاتف محمول"، وذلك حال تواجدهما بالمكتب الخاص بالأول، وذلك لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة شرق الدلتا"، وقيد برقم 17770 لسنة 2021 جنح مركز السنبلاوين، وجارٍ العرض علي النيابة العامة.