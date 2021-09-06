تايوان تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

سجلت تايوان، اليوم الاثنين، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 9 حالات عدوى محلية و7 حالات من الخارج، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.آيه" اليوم، أن جميع حالات العدوى المحلية الجديدة، تم تسجيلها في مدينة نيو تايبيه.

وترفع الحالات الجديدة إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 16 ألفا و35 حالة، منها 14 ألفا و378 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وفي الوقت نفسه، لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19".

وحتى الآن، تم تسجيل 837 حالة وفاة مرتبطة بمرض "كوفيد -19"، من بينها 825 حالة منذ 15 مايو الماضي.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة في تايوان أمس الاول السبت أن 44% من سكان البلاد البالغ عددهم 5ر23 مليون نسمة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد -19"، إلا أن نسبة 4% فقط من السكان حصلوا على جرعتين.