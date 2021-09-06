قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن تواجد القوات البريطانية في أفغانستان جعل الشعب البريطاني في آمان، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم برعاية القوات البريطانية فور عودتهم إلى أرض الوطن.

ووجه جونسون - في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني ونقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - الشكر للقوات البريطانية على الشجاعة التي تحلت بها خلال الاستمرار في إجلاء المواطنين البريطانيين والأفغان جوا عقب الهجوم الإرهابي الأخير الذي شهدته العاصمة "كابول".

من جهة أخرى، أوضح جونسون أن بلاده أطلقت بشكل رسمي برنامج لإعادة توطين اللاجئين الأفغان في بريطانيا، من خلال توفير المسار الآمن والقانوني لما يقرب من 20 ألف أفغاني في أوروبا خلال السنوات القادمة، بواقع 5 آلاف لاجئ أفغاني في أول عام.

وقال "وفقا لهذا المخطط، فإننا سنعمل بكل تأكيد مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة على تحديد مستحقي المساعدة، كما فعلنا مع الفارين من الحرب في سوريا"، مضيفا أن الأفغان الذين أتوا إلى المملكة المتحدة خلال عمليات الإجلاء البريطانية سيحصلون على تأشيرة إقامة مدتها خمس سنوات.

ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن بلاده ستضم إليها الأفغان العاملين في منظمات المجتمع المدني أو المستهدفين من قبل حركة طالبان بسبب دورهم في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان أو بسبب عرقهم أو ميولهم الجنسية أو ديانتهم.