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تراجع إعلانات الوظائف في أستراليا خلال الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 9:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 9:23 ص

أظهرت بيانات مجموعة "أيه.إن.زد" المصرفية الأسترالية الصادرة اليوم الاثنين تراجع إعلانات الوظائف الخالية في أستراليا خلال آب/أغسطس الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن عدد إعلانات الوظائف خلال الشهر الماضي تراجع بنسبة 5ر2% عن الشهر السابق الذي سجل تراجعا بنسبة 3ر1% شهريا أيضا وفقا للبيانات المعدلة.

يعود هذا التراجع الأخير إلى استمرار إجراءات الإغلاق للشهر الثاني على التوالي في بعض المدن واستمرار الإغلاق للشهر السادس في منطقة فيكتوريا للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت كاترينا بريش كبيرة خبراء الاقتصاد في المجموعة المصرفية "من المحتمل استمرار تراجع إعلانات الوظائف خلال الشهور المقبلة. نتوقع فقدان عدد كبير من الوظائف في المناطق الخاضعة للإغلاق، مع عودة معدل البطالة على المستوى الوطني إلى أكثر من 5%".


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