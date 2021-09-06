 آلاف الهولنديين يحتجون على قيود كورونا في أمستردام - بوابة الشروق
الإثنين 6 سبتمبر 2021 1:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

آلاف الهولنديين يحتجون على قيود كورونا في أمستردام

أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 12:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 12:21 ص

احتج آلاف الأشخاص في شوارع أمستردام، اليوم الأحد، على قيود كوفيد-19 في مسيرة بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وبدأ المتظاهرون التجمع في ساحة دام بالعاصمة، على الرغم من طلبات مكتب رئيس البلدية بالتباعد، حسبما أفادت الإذاعة الهولندية العامة "إن أو إس" على موقعها الإلكتروني.

وشاركت حوالي 60 مجموعة في المسيرة.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت هولندا أنه اعتبارًا من 20 سبتمبر، سيتم استخدام نظام تصريح دخول كوفيد-19 في المطاعم والحانات والمقاهي والأحداث والأماكن الثقافية التي يتواجد فيها أكثر من 75 شخصًا في إجراء لتخفيف القيود.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك