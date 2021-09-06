آلاف الهولنديين يحتجون على قيود كورونا في أمستردام

احتج آلاف الأشخاص في شوارع أمستردام، اليوم الأحد، على قيود كوفيد-19 في مسيرة بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وبدأ المتظاهرون التجمع في ساحة دام بالعاصمة، على الرغم من طلبات مكتب رئيس البلدية بالتباعد، حسبما أفادت الإذاعة الهولندية العامة "إن أو إس" على موقعها الإلكتروني.

وشاركت حوالي 60 مجموعة في المسيرة.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت هولندا أنه اعتبارًا من 20 سبتمبر، سيتم استخدام نظام تصريح دخول كوفيد-19 في المطاعم والحانات والمقاهي والأحداث والأماكن الثقافية التي يتواجد فيها أكثر من 75 شخصًا في إجراء لتخفيف القيود.