 جامعة الجلالة: توفير اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب فوق 18 سنة - بوابة الشروق
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جامعة الجلالة: توفير اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب فوق 18 سنة

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة
عمر فارس
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 9:24 م | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 9:24 م
قال الدكتور محمد الشناوى، نائب رئيس جامعة الجلالة، إنه حرصا من الجامعة على صحة جميع الطلبة والعاملين بها، وبمناسبة بداية عام دراسي جديد، فقد قامت جامعة الجلالة بالتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ووزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بتوفير اللقاح داخل الحرم الجامعي.

وأضاف الشناوي في تصريحات صحفية، أن اللقاح متاح لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة.

وأكد نائبي رئيس الجامعة أنه يشترط على الجميع الحصول على اللقاح حسب إعلان وزارة التعليم العالي سابقا.

وأشار إلى أنه من سبق له الحصول على اللقاح، يجب إحضار المستندات الدالة علي ذلك.

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