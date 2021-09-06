علمت الشروق أن اللجنة التى تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد فى حالة استياء من تعادل المنتخب أمام الجابون خاصة بعد الأداء غير المقبول للمنتخب فى مباراتي أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

وتعادل منتخب مصر أمام الجابون 1-1 فى الجولة الثانية ليحصد نقطة ويصبح رصيده 4 نقاط بعد أن حقق الفوز فى الجولة الأولى على أنجولا.

ولاقى أداء المنتخب انتقادات واسعة فى المباراتين من الجماهير على وسائل التواصل الإجتماعي.

وقرر أحمد مجاهد الاجتماع بحسام البدري والجهاز الفنى عقب عودة المنتخب إلي القاهرة ، وهناك اتجاه قوي لتوجيه الشكر للجهاز على أن يتولي البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفنى للاتحاد المسئولية الفنية للمنتخب بشكل مؤقت خلال المرحلة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فني جديد قبل انطلاق أمم أفريقيا المقبلة.