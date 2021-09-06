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أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن قائد عملية هروب الأسرى الستة صباح اليوم من سجن جلبوع هو "أمير أسرى الجهاد" محمود عبد الله العارضة.

ونقلت وكالة (معا) الفلسطينية عن داوود شهاب الناطق باسم الجهاد أن ما جرى عمل بطولي كبير سيحدث هزة شديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وأن هروب الأسرى سيشكل صفعة قوية لـ "الجيش" الإسرائيلي والنظام كله في "إسرائيل".

واعتبر شهاب أن توقيت وتزامن العملية مع الضربة القوية التي تلقاها الاحتلال على حدود غزة سيعمق فشله وعجزه.

وأضاف:" هذا صراع طويل ومفتوح… وعلى الاحتلال أن يفهم الدرس جيداً وشعبنا لا يستسلم أبدا والقوة والإرهاب الصهيوني لن يفلحا في كسر إرادته".

ووفقًا لنادي الأسير فإن الأسرى الستة هم:

• الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة /جنين معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة.

• الأسير محمد قاسم عارضه (39 عاما) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة.

• الأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.



• الأسير أيهم نايف كممجي ( 35 عاما) من كفردان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة.

• الأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من حركة فتح بمخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال معتقلا ولم يصدر ضده حكم.

• الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد ومعتقل منذ عام 2019.

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