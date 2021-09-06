أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن المجلس الرئاسي مجتمعاً كقائد أعلى للجيش الليبي، على جميع الأطراف التي كانت جزءًا من الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.

ودعت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي - في تصريح اليوم الاثنين، حسبما أفادت بوابة أفريقيا - إلى تجنب أي تحشيد مسلح أو استفزاز، مشيرة إلى ما جاء في بيان القائد الأعلى للجيش، بشأن تكليف المدعي العام العسكري بإجراء تحقيق شامل في أسباب ومسؤولية هذه الاشتباكات التي عرضت حياة وممتلكات المواطنين للخطر، مؤكدة أنه بناء على ما سينتج من تحقيقات المدعي العسكري، سيتخذ المجلس قراراته بخصوص المسؤولين، وأن أي طرف سيحاول زعزعة استقرار أمن العاصمة ستُتخذ في حقه الإجراءات الرادعة، سواء بحل الجسم أو تغيير الآمرين.