أبدى المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، ترحيبا كبيرا بتوليه مسؤولية منتخب مصر، خلفا لحسام البدري الذي صدر قرار بإقالته اليوم الإثنين، بسبب التحفظ على أداء الفريق في انطلاقة مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

قال جاريدو في تصريحات خاصة لـ"الشروق" "بالطبع أنا مهتم بتدريب منتخب مصر، إنه لشرف عظيم، وأعتقد أنني أعرف لاعبين مصريين جيدًا ولدي دراية وخبرة بأجواء الكرة في إفريقيا، إنه عامل مهم للغاية في رأيي من أجل النجاح في المهمة".

وأضاف المدرب الأسبق للأهلي "منتخب مصر فريق مميز، يضم لاعبين رائعين، لذا من الطبيعي أن يُطلب منك الفوز في كل مباراة، إنه لشعور رائع في كرة القدم".

واستطرد "أعتقد أن لدي خبرة في إدارة الفرق الفائزة مثل الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي والنجم الساحلي والوداد وغيرهم".

وختم المدرب الإسباني تصريحاته "مصر دولة تستحق أن تشارك في كأس العالم المقبلة، وأثق أن هذا الفريق بإمكانه التأهل لمونديال 2022، لأن قوام الفريق يدعو للتفاؤل والإيجابية".

وترك حسام البدري مهمة منتخب مصر بعد عامين من توليه المسؤولية، حيث قاد الفراعنة للتأهل لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام يناير المقبل في الكاميرون، ويتصدر "الفراعنة" مجموعتهم في تصفيات كأس العالم بأربع نقاط من فوز على أنجولا وتعادل مع الجابون.

أما جاريدو، فقد عمل مدربا للأهلي موسم 2015/2014 وقاد الفريق للفوز بكأس الكونفدرالية والسوبر الإفريقي، ولكن رحل قبل انتهاء الموسم، وعمل مع أندية عربية أخرى مثل الاتفاق السعودي، الرجاء البيضاوي، العين الإماراتي، والوداد المغربي والنجم الساحلي، بينما كانت آخر تجاربه مع كاستييون أحد أندية الدرجة الثانية في إسبانيا، ورحل عنه في مايو الماضي.