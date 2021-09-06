إيطاليا تتعادل مع سويسرا في تصفيات المونديال وتتفادى الخسارة للمباراة الـ36 على التوالي

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عزز المنتخب الإيطالي صدارته للمجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، بتعادله مع مضيفه السويسري سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة، والتي شهدت أيضا فوز بلغاريا على ليتوانيا 1 / صفر.

وفشل منتخبا سويسرا وإيطاليا في استغلال كافة الفرص التي لاحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع المنتخب السويسري رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني.

وبهذا التعادل، تفادى المنتخب الإيطالي الخسارة في 36 مباراة متتالية محطما الرقم القياسي المسجل بإسم منتخب البرازيل وإسبانيا، اللذان تفاديا الخسارة في 35 مباراة متتالية.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض المنتخب الإيطالي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنتخب السويسري، الذي بدأ اللقاء بطريقة دفاعية واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وجاءت أولى الفرص الخطيرة للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 19 عندما انفرد دومينيكو بيراردي بالحارس يان سومير وسدد الكرة لحظة خروج الحارس من المرمى ولكن الأخير تألق وتصدى للكرة ليحرم المنتخب الإيطالي من تسجيل أولى أهداف اللقاء.

بعد تلك الهجمة استمرت محاولات المنتخب الإيطالي بحثا لتسجيل هدف التقدم، وبالفعل لاحت فرص قليلة للغاية للمنتخب الإيطالي ولكنهم فشلوا في استغلالها بسبب تألق مدافعي المنتخب السويسري وحارس المرمى سومير.

وبمرور الوقت بدأ المنتخب السويسري يدخل أجواء المباراة الهجومية ويبادل المنتخب الإيطالي للهجمات ولكنه أيضا فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى جيانلويجي دوناروما، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض المنتخب الإيطالي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، فيما اعتمد المنتخب السويسري على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وفي الدقيقة 51 احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الإيطالي بعدما قام ريكاردو رودريجيز بعرقلة بيراردي داخل منطقة الجزاء، ليسددها جورجينيو في الدقيقة 53 لكن سومير تألق وأمسك بالكرة.

بعد ركلة جزاء نشط المنتخب السويسري هجوميا وبادل المنتخب الإيطالي للهجمات ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية حيث تمثلت محاولاته الهجومية في التسديد من خارج منطقة الجزاء وكانت كافة التصويبات بعيدة عن المرمى، ليعود اللعب للانحصار في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 72 والتي كادت أن تشهد تسجيل المنتخب الإيطالي لهدف التقدم عندما لعبت كرة طولية على حدود منطقة جزاء المنتخب السويسري استلمها لورينزو إنسيني ثم سدد كرة أرضية قوية تصدى لها سومير ببراعة.

وكاد المنتخب السويسري أن يباغت المنتخب الإيطالي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 84 عندما استلم دينيس زكريا اخل منطقة جزاء المنتخب الإيطالي من الناحية اليمنى وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الست ياردات لكن دوناروما حولها بصعوبة لركلة ركنية لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي المباراة الثانية، انتزع منتخب بلغاريا فوزا صعبا على ضيفه منتخب ليتوانيا 1 / صفر.

ويدين المنتخب البلغاري بالفضل في هذا الفوز للاعبه إفايلو شوشيف الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة طرد نيكولاي ميهاليوف لاعب المنتخب البلغاري في الدقيقة 83.