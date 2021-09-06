حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي الفوز في أول مبارياته الرسمية في الموسم الجديد على فريق مصر للبترول بنتيجة 67-45 في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وأقيمت المباراة مساء اليوم الإثنين، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في اللقاء الأول تحت قيادة المدرب الإسباني أوجستيبوش وفي غياب اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

وكان رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي قد أعلن مؤخرًا عن انضمام مروان سرحان إلى صفوف فريق رجال سلة الأهلي قادما مننادي سموحة بداية من الموسم الجديد، حيث أنهى الجهاز الإداري إجراءات قيده، وخاض اللاعب تدريبات بدنية مكثفة لتجهيزه للمشاركة فيالمباريات.

وأكد عبد القادر أن التعاقد مع سرحان جاء في إطار تدعيم فريق رجال سلة الأهلي بالعناصر المميزة التي طلبها الجهاز الفني بقيادة الإسبانيأوجستي.