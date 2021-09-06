وزيرة الصحة: تصنيع لقاح كورونا في مصر يتم بإشراف ومعايير الشركة الصينية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن تصنيع لقاح سينوفاك فاكسيرا ضد كورونا في مصر يتم بإشراف الشركة الصينية ووفقًا للمعايير التي وضعتها.

وأضافت لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد، أن الشركة تتأكد من جودة المنتج الذي يتم تصنيعه، واصفة حملات التشكيك في اللقاح بأنه غير علمي ولا يُبنى على حقائق.

وأشارت زايد، إلى أن إنتاجية مصنع فاكسيرا في مدينة 6 أكتوبر، تصل إلى مليار جرعة سنويًّا، لافتة إلى أن هذه اللقاحات ستغطي الاستهلاك المحلي إلى جانب التصدير للخارج.

وأشارت الوزيرة إلى وصول كمية جديدة من المادة الخام خلال شهر سبتمبر الجاري، لتصنيع لقاح سينوفاك في مصر، تكفي لـ15 مليون جرعة.

وأوضحت أن الإنتاج سيزيد ليبلغ 18.5 مليون جرعة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبل، إلى جانب وصول 5.2 مليون جرعة تصل خلال الشهر الجاري من لقاحي فايزر وموديرنا، ومليوني جرعة من لقاح أسترازينكا.