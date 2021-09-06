أحمد مسعود يدعو إلى «انتفاضة وطنية» ضد حكم طالبان في أفغانستان

دعا قائد التجمع العسكري المناهضة لطالبان في وادي بانشير اليوم الاثنين إلى "انتفاضة وطنية" في أفغانستان ضد الحركة المتشددة.



وقال قائد "جبهة المقاومة الوطنية" أحمد مسعود في رسالة صوتية أُرسلت إلى وسائل الإعلام وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي "أينما كنتم، في الداخل والخارج، أحثّكم على بدء انتفاضة وطنية من أجل كرامة وحرية وازدهار بلدنا".



وأضاف مسعود أن قوات طالبان هاجمت قواته، متجاهلة طلبات رجال الدين، وأن بعض أفراد عائلته قتلوا أمس الأحد.



وألقى مسعود باللوم على المجتمع الدولي في إضفاء الشرعية على طالبان، ومنحها الثقة العسكرية والسياسية، مؤكدا أن قوات المقاومة، ما زالت موجودة في بانشير، وستواصل قتال طالبان. وذلك في تناقض مع تأكيد طالبان بأنها سيطرت بالكامل على الوادي.



وأحمد مسعود، ابن أحمد شاه مسعود، الذي كان يُعرف باسم "أسد بانشير"، والذي كان من قادة المقاومة ضد الغزو السوفيتي في الثمانينيات، واستمر في قتال طالبان في التسعينيات، وقتل على يد تنظيم القاعدة قبل يومين من أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001.