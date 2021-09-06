تعد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، من أكثر مدن المحافظة التي تضم عددا من الأودية التي تقع وسط جبال شاهقة الارتفاع، التي تعد واحات خضراء تجذب آلاف السائحين من محبي التعايش واكتشاف الصحراء، وأحد هذه الوديان هو "وادي جبال"، الذي يعد قبلة للسائحين.

يتميز "وادي جبال" عن غيره من الأودية التي توجد بمدينة سانت كاترين بوجود العديد من الأودية الخضراء، مثل وادي فرش الرمانة، ووادي الزواتين، ووادي سليبات.

قال سليمان الجبالي، دليل بدوي بمدينة سانت كاترين، إن "وادي جبال" من أهم المحطات الأساسية التي يمر بها الأفواج السياحية خلال رحلات السفاري المترجلة داخل صحراء المدينة؛ للوصول إلى منطقة باب الدنيا في أعلى قمة جبلية بالمدينة، ويجري المرور به لكونه يضم العديد من الأودية التي يوجد بها أشجار الفاكهة وعيون المياه العذبة، وتكون مكان للراحة وتناول الطعام والماء.

وأوضح، في تصريح اليوم الاثنين، أن الطريق إلى "وادي جبال" يستغرق ساعتين للوصول إلى أول وادي داخل وادي جبال، وهو "وادي سليبات"، سواء كان مشيًا أو على جمال، لذا لابد من التنسيق مع الجهات الأمنية قبل بدء الرحلة.

وأوضح أن "وادي جبال" يتميز بوجود جبال مرتفعة؛ لذا يصلح لرياضة تسلق الجبال، كما يضم كل أنواع الأشجار المثمرة، وحدائق الفاكهة التي يتعدى أعمارها مئات السنين، بالإضافة إلى الشلالات التي لن تجدها سوى في سانت كاترين، إضافة إلى الأعشاب الطبيعية التي يستخدمها أهالي سانت كاترين في العلاج، كما تشاهد البرك الصغيرة الممتلئة بالماء ويشرب منها الطيور والحيوانات النادرة التي لا توجد سوى في محمية سانت كاترين.

وأكد أن آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم يحرصون على زيارة الوادي، لما يتمتع به من مناظر طبيعية خلابة وشلالات المياه التي تدري وسط الجبال نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المدينة، لافتا إلى أن هذه الشلالات والبرك المائية تستمر بعد سقوط المطر لفترة تتجاوز 3 أشهر مما يجعل الوادي جنة خضراء وسط الصحراء.