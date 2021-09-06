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وزير الخارجية الأمريكي يصل قطر

هديل هلال
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 6:24 م | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 6:24 م

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الاثنين، دولة قطر، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.

ويجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة إلى كل من قطر وألمانيا لعقد محادثات بشأن حركة طالبان وتطورات الأوضاع على الساحة الأفغانية.

وتستضيف الدوحة الدبلوماسيين الأمريكيين المكلفين ملف أفغانستان إضافة إلى المحادثات التي تجري بين المجتمع الدولي وحركة طالبان.

وذكر بلينكن أن بلاده تبقي على «قنوات تواصل» مع طالبان رغم أنها أنهت انسحابها من أفغانستان، وأنه سيناقش مستقبل عمليات الإجلاء وكذلك المساعدة اللازمة لبلد مهدد بأزمة إنسانية خطيرة.

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