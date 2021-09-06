 بوتين وزعماء بريكس يبحثون الوضع في أفغانستان الخميس المقبل - بوابة الشروق
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بوتين وزعماء بريكس يبحثون الوضع في أفغانستان الخميس المقبل

بوتين
بوتين
أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 5:04 م | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 5:04 م
أعلنت الرئاسة الروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة دول مجموعة "بريكس" المقرر عقدها في التاسع من شهر سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم خلال هذه القمة بحث الوضع في أفغانستان.

وذكر الكرملين في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي سيشارك في القمة الـ13 لدول مجموعة "بريكس"، التي ستُعقد بصورة افتراضية في التاسع من شهر سبتمبر الجاري برئاسة الهند.

وأضاف البيان: "أن زعماء مجموعة بريكس - روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا - سيبحثون خلال القمة وضع وآفاق إستراتيجية الشراكة في إطار هذه المجموعة، بما في ذلك الخطوات المشتركة لمكافحة عدوى فيروس كورونا".

وأكد أنه من المخطط بحث المسائل الراهنة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي، مع التركيز على الوضع في أفغانستان.

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