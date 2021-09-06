علق الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة المهن الموسيقية، على ما أسماها "تجاوزات" مغني المهرجانات حسن شاكوش، قائلًا إن الاتهامات الموجهة له تتعلق بفيديو غير طبيعي يحتوي على كلام يعاقب عليه القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ شاكوش أهان قطاعًا من الموسيقيين في نفس الفيديو، وكان لازمًا اتخاذ قرار بسحب الترخيص بالغناء لأجل غير مسمى، وهو ما حدث.

وأوضح أنه بمواجهة حسن شاكوش بالاتهامات لم ينكر ما قاله على المسرح، مضيفًا أن الفنان يجب أن يكون مسئولا عن تصرفاته.

وأشار إلى أنه تقرر وقف المغني الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين، مع إلزامه بدفع مرتبات فرقته خلال الشهرين، موضحًا أن مخالفة البحراوي تقل عن شاكوش.

ولفت إلى أن سحب ترخيص الغناء من أي مطرب يؤثر على سفره إلى الخارج وإقامة حفلات غناء خارج وداخل مصر، مضيفًا أن التجاوزات زادت عن الحد، ويجب مواجهتها للحفاظ على صورة الفن المصري.