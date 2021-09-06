نشر الفنان الكويتي داود حسين صورة تجمعه بالإعلامي الدكتور عمرو الليثي، من كواليس حلقته معه في برنامج "واحد من الناس"، والتي من المقرر عرضها قريبا على شاشة الحياة.

وعلق داود حسين على الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، قائلا: "تشرفت باللقاء مع محترف الأخلاق والتقديم، مع أمير الكاريزما في البرامج الحوارية الدكتور عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس على قناة الحياة المصرية قريباً".

ومن جهته، أعرب الإعلامي عمرو الليثي عن سعادته بلقاء الفنان الكبير داود حسين ببرنامج "واحد من الناس".

وقال عبر صفحته الرسمية: "تشرفت بلقائي مع أستاذ الفن الراقي الفنان الكبير داود حسين، انتظرونا في واحد من الناس".