السعودية أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في العالم

أعلنت غرفة الرياض، اليوم الاثنين، إن السعودية أصبحت أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية بالعالم في عالم 2019 بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن حجم التعاملات في القطاع وصل لنحو 7ر5 مليار دولار في العام الماضي .

وكشف تقرير ،صادر عن مرصد قطاع دعم الأعمال، أوردته وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم، عن إسهام التجارة الإلكترونية في المملكة في الحسابات القومية بعائد بلغ 10482 مليون دولار في العام الفائت، وفقاً لقطاعات التجارة الإلكترونية.

ووفق التقرير، جاء قطاع الملابس والأحذية بنحو 3209 ملايين دولار، ثم الإلكترونيات 2998 مليون دولار، ثم الأثاث والأجهزة المنزلية بنحو 1477 مليون دولار، وجاء أقل عائد من الغذاء والدواء 776 مليون دولار.

وأكد التقرير، أن إتاحة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزايد، أدى إلى زيادة فرص ممارسة التجارة الإلكترونية في العام الجاري.

وأفاد التقرير بأن مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي في العام الماضي أظهر أن المملكة جاءت في المركز الثاني عربياً و49 عالمياً بين 152 دولة يضمها المؤشر الصادر مؤخراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وأوضح التقرير أن معدل استهلاك الإنترنت للمستخدمين زاد بنسبة 34% في العام المنصرم أثناء جائحة كورونا مقارنة مع عام 2019، وكذلك زيادة نسبة عدد المستهلكين من السكان نحو 6ر82 % من إجمالي السكان بزيادة 7% .

وأعلن التقرير ارتفاع عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة إلى نحو 14% عن العام 2019، وكذلك ارتفاع عدد السجلات التجارية للمتاجر الإلكترونية لتبلغ 68ر28 ألف متجراً ومنصة للتجارة الإلكترونية في نهاية النصف الأول من العام الماضي، بزيادة 3571 منصة إلكترونية مقارنة مع عام 2019 والتي بلغ نسبة زيادتها 14%.